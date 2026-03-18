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AMEAÇA CONTRA MINISTRA

"Estou vivíssima, cada vez mais", diz Cármen Lúcia após dizer ter sofrido ameaça de bomba

Durante palestra em Brasília, ministra do STF afirmou ter sido notificada sobre suposto atentado; STF diz não ter informações oficiais sobre o episódio

Desde os atos antidemocráticos de 2023, a segurança do STF tem sido reforçada, com os magistrados recebendo constantes ameaças - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Desde os atos antidemocráticos de 2023, a segurança do STF tem sido reforçada, com os magistrados recebendo constantes ameaças - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia, afirmou nesta quarta-feira (18/3) ter recebido um aviso de que uma bomba teria sido enviada com o objetivo de matá-la.

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O relato foi feito publicamente durante uma palestra sobre os direitos das mulheres realizada no Centro Universitário de Brasília (Ceub). “Agora de manhã, vindo para cá, comunicaram-me que mandaram uma bomba para me matar. Estou no meio de estudantes. Todos viram meus advogados em dois minutos. Pior para quem mandar. Melhor não mandar. E nem sei se é fato, sei que foi noticiado e que estão me ligando. Eu estou vivíssima, cada vez mais”, disse a ministra.

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Fontes do Supremo informaram ao Correio que o Tribunal não possui informações a respeito da situação. Apesar da fala, a magistrada não especifica ter sofrido a ameaça no mesmo dia do evento, apenas que foi notificada, não tendo dito, inclusive, por quem foi avisada da situação.

A segurança de ministros da Corte é feita por policiais judiciais, responsáveis pela proteção das autoridades e instalações do STF. Desde os atos antidemocráticos de 2023, a segurança tem sido reforçada, com os magistrados recebendo constantes ameaças.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 18/03/2026 12:13 / atualizado em 18/03/2026 12:16
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