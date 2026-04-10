Exército prende militares condenados por trama golpista

O Exército Brasileiro cumpre, nesta sexta-feira (10/4), mandados de prisão contra três militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação no chamado “núcleo 4” da trama golpista.
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Conforme apurou o Correio, a autorização para as prisões foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. À reportagem, o Exército confirmou o cumprimento das ordens contra Ângelo Denicoli, major da reserva, em Vila Velha (ES); Giancarlo Rodrigues, subtenente, em Brasília; e Guilherme Almeida, tenente-coronel, também na capital federal.
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O Exército também informou que os presos serão conduzidos a unidades prisionais da Força.
Segundo as investigações, o grupo atuou na disseminação de notícias falsas com o objetivo de gerar instabilidade institucional e favorecer uma ruptura democrática.
Os demais condenados, por serem civis, são alvo de medidas sob responsabilidade da Polícia Federal.
Quem são os condenados do núcleo 4
- Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército
- Reginaldo Abreu, coronel do Exército (foragido nos Estados Unidos)
- Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal
- Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército
- Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército
- Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (foragido no Reino Unido)
- Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército
Em outubro de 2021, a Primeira Turma do STF condenou os sete réus do núcleo 4 da trama golpista. Os militares foram responsabilizados por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
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