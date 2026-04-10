Exército prende militares condenados por trama golpista

O cumprimento das ordens contra Ângelo Denicoli, major da reserva, em Vila Velha (ES); Giancarlo Rodrigues, subtenente, em Brasília; e Guilherme Almeida, tenente-coronel, também na capital federal. - (crédito: Reprodução/Redes sociais e TV Globo)

O Exército Brasileiro cumpre, nesta sexta-feira (10/4), mandados de prisão contra três militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação no chamado “núcleo 4” da trama golpista.

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Conforme apurou o Correio, a autorização para as prisões foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. À reportagem, o Exército confirmou o cumprimento das ordens contra Ângelo Denicoli, major da reserva, em Vila Velha (ES); Giancarlo Rodrigues, subtenente, em Brasília; e Guilherme Almeida, tenente-coronel, também na capital federal.

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O Exército também informou que os presos serão conduzidos a unidades prisionais da Força.

Segundo as investigações, o grupo atuou na disseminação de notícias falsas com o objetivo de gerar instabilidade institucional e favorecer uma ruptura democrática.

Os demais condenados, por serem civis, são alvo de medidas sob responsabilidade da Polícia Federal.

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Quem são os condenados do núcleo 4

Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército

Reginaldo Abreu, coronel do Exército (foragido nos Estados Unidos)

Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal

Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército

Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército

Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (foragido no Reino Unido)

Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército

Em outubro de 2021, a Primeira Turma do STF condenou os sete réus do núcleo 4 da trama golpista. Os militares foram responsabilizados por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.