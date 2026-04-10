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EDUCAÇÃO

Lula sobre custos de detento e estudante: "É mais barato investir em educação"

Presidente cumpriu agenda, nesta sexta-feira (10/4), em São Paulo, onde foi à Universidade Federal do ABC e ao Instituto Federal do estado

Lula também participou da inauguração de uma unidade de fomento à pesquisa na Universidade Federal do ABC (UFABC) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Lula também participou da inauguração de uma unidade de fomento à pesquisa na Universidade Federal do ABC (UFABC) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Nesta sexta-feira (10/4), durante visita ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou ser mais barato investir em políticas educacionais do que na manutenção de prisões federais e administradas por estados. "Um prisioneiro de um presídio federal custa R$ 40 mil por ano e de outras cadeias (estaduais), R$ 35 mil por ano. Um estudante de um instituto de federal custa R$ 16 mil por ano. (...) Então é muito mais barato investir em educação do que em bandido. A gente investe em bandido, quando não investe em educação", afirmou.

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Antes de ir ao instituto, localizado na cidade de Sorocaba (SP), Lula participou da inauguração de uma unidade de fomento à pesquisa na Universidade Federal do ABC (UFABC), onde afirmou que a qualificação é essencial para garantir que mulheres tenham autonomia para definir os rumos de suas próprias vidas. 

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“A gente quer que as mulheres estudem para vocês viverem com quem quiserem, e não para viver com ninguém a troco de um prato de comida ou de um aluguel. Vivam com quem quiserem”, defendeu Lula, sob aplausos de mulheres.

O discurso, que associou a independência feminina à educação como forma de autonomia, ocorreu um dia após o presidente sancionar uma lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores de mulheres. O monitoramento será integrado ao sistema “Alerta Mulher Segura”, que aciona as forças de segurança e envia alerta à vítima, por meio de relógio ou botão de emergência, caso o agressor se aproxime indevidamente.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/04/2026 19:10
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