Lula alerta Trump a não ameaçar Brasil: ‘não sabe o que é um pernambucano’

Prresidente também visitou o Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou, nesta sexta-feira (10/4), sua origem pernambucana para disparar contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“As coisas estão acontecendo no Brasil, o mundo está difícil, Trump está aí, ameaçando todo mundo. Ele não sabe o que é um pernambucano, senão ele nunca ia fazer ameaças aqui”, disse. “Se ele soubesse da minha descendência com Lampião, ele tomava muito cuidado. (...) Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil”, completou o petista, em discurso realizado no Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

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Declaração ocorreu enquanto os EUA e o Irã negociam acordo de paz e o Planalto aguarda resolução do conflito para retomar diálogo com o líder norte-americano. "Queremos paz. (...) Aqui no Brasil nós somos a terra de paz e amor", defendeu, após falar de Trump e do conflito.

Além de mandar recado ao líder norte-americano, Lula falou sobre investimentos em educação. Segundo o presidente brasileiro, seria mais barato investir em políticas educacionais do que na manutenção de prisões federais e administradas por estados.

"Um prisioneiro de um presídio federal custa R$ 40 mil por ano e de outras cadeias (estaduais), R$ 35 mil por ano. Um estudante de um instituto de federal custa R$ 16 mil por ano. (...) Então é muito mais barato investir em educação do que em bandido. A gente investe em bandido, quando não investe em educação", afirmou.

Antes de ir ao instituto, localizado na cidade de Sorocaba (SP), Lula participou da inauguração de uma unidade de fomento à pesquisa na Universidade Federal do ABC (UFABC), onde afirmou que a qualificação é essencial para garantir que mulheres tenham autonomia para definir os rumos de suas próprias vidas.

“A gente quer que as mulheres estudem para vocês viverem com quem quiserem, e não para viver com ninguém a troco de um prato de comida ou de um aluguel. Vivam com quem quiserem”, defendeu Lula, sob aplausos de mulheres.

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O discurso, que associou a independência feminina à educação como forma de autonomia, ocorreu um dia após o presidente sancionar uma lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores de mulheres. O monitoramento será integrado ao sistema “Alerta Mulher Segura”, que aciona as forças de segurança e envia alerta à vítima, por meio de relógio ou botão de emergência, caso o agressor se aproxime indevidamente.