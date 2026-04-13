Elmar Nascimento diz que atuação do TCU demanda "coragem" institucional

Ao se pronunciar em sabatina, Elmar Nascimento criticou o que considera interferências de outros poderes sobre o Legislativo. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Com um discurso de tom mais político e voltado à defesa das prerrogativas do Congresso Nacional, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) e ex-líder do União Brasil na Casa, afirmou nesta segunda-feira (13/4) que a atuação no Tribunal de Contas da União (TCU) exige “coragem” para enfrentar pressões e preservar a autonomia do Parlamento.

Durante a sabatina na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o parlamentar criticou o que considera interferências de outros poderes sobre o Legislativo. “Não dá mais pra gente aceitar como está transitando na nossa Casa”, afirmou.

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Elmar citou como exemplo situações recentes envolvendo medidas cautelares contra deputados e questionou a compatibilidade dessas decisões com as prerrogativas parlamentares. “A Constituição disciplina que, se o parlamentar for preso, no outro dia a gente pode soltar. Eu não concebo um parlamentar andando de tornozeleira eletrônica dentro desta Casa”, declarou.

Segundo ele, esse tipo de cenário representa enfraquecimento institucional. “Isso é submissão a outros poderes”, disse.

Ao apresentar sua candidatura, o deputado destacou que o cargo no TCU exige atributos que vão além da qualificação técnica. “Para exercer esse tipo de função, é preciso ter várias virtudes. Uma que nunca me faltou, e nunca me faltará, é coragem”, afirmou Elmar que também ressaltou sua trajetória de mais de 30 anos na vida pública, passando pela Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

“Tenho coragem, disposição e vontade de representar bem esta Casa, com muito orgulho”, disse.

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A sabatina segue ao longo do dia com os demais candidatos à vaga no TCU. A votação em plenário está prevista para terça-feira (14/4).