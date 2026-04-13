Lula diz que vai "resolver nessa semana" envio do PL do fim da escala 6x1

assinou medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (13/4), que "vai resolver" ainda "nesta semana" o envio à Câmara dos Deputados do projeto de Lei (PL) sobre o fim da escala 6x1.

O assunto, de acordo com o ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, será tratado entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

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"Essa agenda (reuniao entre Lula e Motta) era para ter acontecido na semana passada e por conflito de agenda não foi possível. Deve acontecer entre hoje, amanhã (terça-feira) e após ter essa conversa vai ser enviado o projeto”, afirmiu Boulos, em conversacom jornalistas.

Segundo o ministro, Lula quer explicar ao presidente da Casa o motivo de o Executivo enviar o PL do fim da 6x1 e pedir regime de urgência para a tramitação entre os deputados. Embora o governo confirme envio do PL, a Câmara já discute esse tema via proposta de emenda à Constituição (PEC).

A PEC ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e tem previsao de ser analisada pelos parlamentares em maio, segundo Motta. O governo teme, porém, que o fim da 6x1 não seja aprovado antes das eleições de outubro.

Antes de Lula dizer que o impasse com a Câmara na questão do 6x1 será resolvido nessa semana, o petista assinou medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal.