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TRABALHO

Lula diz que vai "resolver nessa semana" envio do PL do fim da escala 6x1

Presidente vai se reunir com Hugo Motta para discutir se mudança na jornada de trabalho será discutida na Câmara via PEC - conforme almeja Motta - ou via projeto de lei - segundo defende o governo

assinou medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)
assinou medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (13/4), que "vai resolver" ainda "nesta semana" o envio à Câmara dos Deputados do projeto de Lei (PL) sobre o fim da escala 6x1.
O assunto, de acordo com o ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, será tratado entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). 
"Essa agenda (reuniao entre Lula e Motta) era para ter acontecido na semana passada e por conflito de agenda não foi possível. Deve acontecer entre hoje, amanhã (terça-feira) e após ter essa conversa vai ser enviado o projeto”, afirmiu Boulos, em conversacom jornalistas.
Segundo o ministro, Lula quer explicar ao presidente da Casa o motivo de o Executivo enviar o PL do fim da 6x1 e pedir regime de urgência para a tramitação entre os deputados. Embora o governo confirme envio do PL, a Câmara já discute esse tema via proposta de emenda à Constituição (PEC).
A PEC ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e tem previsao de ser analisada pelos parlamentares em maio, segundo Motta. O governo teme, porém, que o fim da 6x1 não seja aprovado antes das eleições de outubro. 
Antes de Lula dizer que o impasse com a Câmara na questão do 6x1 será resolvido nessa semana, o petista assinou medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 13/04/2026 17:46 / atualizado em 13/04/2026 17:52
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