Boulos reafirma PL do fim da escala 6x1 mesmo com novo ministro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar o projeto de lei que prevê fim da escala de trabalho 6x1. A confirmação, feita nesta segunda-feira (13/4), pelo Secretário-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, ocorreu momentos antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40h semanais a trabalhadores terceirizados da administração pública federal.
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A declaração de Boulos sobre o envio do PL do 6x1 ocorreu na semana seguinte ao posicionamento do deputado federal José Guimarães (PT-CE) — ex-líder do governo na Câmara e atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais — crítico à ideia do tema ser discutido na Casa via projeto de lei. “Se enviar, é crise”, afirmou, na ocasião, época em que ele ainda não era ministro.
Segundo Boulos, no entanto, Lula estaria convicto de que o fim da 6x1 terá de ser discutido via projeto de lei. “Decisão é do presidente, e ele vai mandar”, disse o ministro, em conversa com jornalistas.
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