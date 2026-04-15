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STF suspende julgamento sobre nepotismo após pedido de vista

Análise trata da possibilidade de indicação de familiares para cargos políticos, como secretarias e ministérios

Interrupção ocorreu após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Interrupção ocorreu após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quarta-feira (15/4), o julgamento que discute a nomeação de parentes de autoridades para cargos políticos na administração pública. A interrupção ocorreu após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

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Até o momento da suspensão, a Corte já havia formado maioria no sentido de permitir esse tipo de indicação, desde que os nomeados atendam a critérios de qualificação técnica e idoneidade moral. Ainda assim, o julgamento permanece em aberto e sem definição final.

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A ação analisada envolve uma lei do município de Tupã (SP), que autorizava a nomeação de familiares para cargos do primeiro escalão, como secretarias. A partir desse caso, o STF deve estabelecer um entendimento com impacto nacional, orientando decisões semelhantes em outras instâncias da Justiça.
O ministro Gilmar Mendes pediu vista, argumentando que é preciso dialogar mais. “É importante termos uma referencia seguro. Se trata se proibir nomeação a façamos de uma maneira mais enfática”, frisou.

Atualmente, o nepotismo é proibido para cargos comissionados e funções de confiança, conforme entendimento já consolidado pelo próprio Supremo. Nesses casos, segue vedada a nomeação de cônjuges e parentes até o terceiro grau na administração pública.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 15/04/2026 15:51
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