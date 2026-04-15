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Escala 6x1

Vista coletiva trava análise da PEC que acaba com escala 6x1 na CCJ

Deputados pedem mais tempo para examinar proposta de redução da jornada, apesar de parecer favorável do relator

Pedido de vista coletivo trava análise da PEC que reduz jornada 6x1. - (crédito: Renato Araújo/ Câmara dos Deputados)
Pedido de vista coletivo trava análise da PEC que reduz jornada 6x1. - (crédito: Renato Araújo/ Câmara dos Deputados)

Um pedido de vista coletivo adiou, nesta quarta-feira (15/4), a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

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A interrupção ocorreu após solicitação de parlamentares que pediram mais tempo para analisar o conteúdo das propostas. O debate chegou a ser iniciado, mas foi suspenso antes da deliberação. 

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O relator da matéria, deputado Paulo Azi (União-BA), já havia apresentado parecer favorável à admissibilidade das PECs, que tratam da redução da jornada de trabalho e da reorganização da escala semanal.

Entre os textos em discussão, há propostas que reduzem a carga semanal de 44 para 36 horas, sem corte salarial, e outras que sugerem a adoção de novos modelos de distribuição da jornada, como escalas com mais dias de descanso.

O pedido de vista é um instrumento regimental que permite aos deputados mais tempo para examinar a proposta antes da votação, o que, na prática, adia a análise na comissão.

Com isso, a tramitação da PEC na CCJ fica temporariamente suspensa e deve ser retomada em uma próxima sessão, ainda sem data definida.

 

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 15/04/2026 15:15
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