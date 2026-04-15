Vista coletiva trava análise da PEC que acaba com escala 6x1 na CCJ

Pedido de vista coletivo trava análise da PEC que reduz jornada 6x1. - (crédito: Renato Araújo/ Câmara dos Deputados)

Um pedido de vista coletivo adiou, nesta quarta-feira (15/4), a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.



A interrupção ocorreu após solicitação de parlamentares que pediram mais tempo para analisar o conteúdo das propostas. O debate chegou a ser iniciado, mas foi suspenso antes da deliberação.



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O relator da matéria, deputado Paulo Azi (União-BA), já havia apresentado parecer favorável à admissibilidade das PECs, que tratam da redução da jornada de trabalho e da reorganização da escala semanal.



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Entre os textos em discussão, há propostas que reduzem a carga semanal de 44 para 36 horas, sem corte salarial, e outras que sugerem a adoção de novos modelos de distribuição da jornada, como escalas com mais dias de descanso.

O pedido de vista é um instrumento regimental que permite aos deputados mais tempo para examinar a proposta antes da votação, o que, na prática, adia a análise na comissão.

Com isso, a tramitação da PEC na CCJ fica temporariamente suspensa e deve ser retomada em uma próxima sessão, ainda sem data definida.