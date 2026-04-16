Vorcaro recebe visita de familiares na Polícia Federal

Familiares do banqueiro Daniel Vorcaro estiveram, na manhã desta quinta-feira (16/4), a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde ele está detido sob suspeita de fraudes envolvendo o Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os visitantes estavam o filho do empresário e o advogado de defesa, que acompanhou a entrada do grupo. Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A movimentação ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, apontado como outro investigado no caso.
Saiba Mais
- Política Haddad reduz vantagem de Tarcísio em 10 pontos, aponta Paraná Pesquisas
- Política Ex-presidente do BRB chega à PF e será levado à Papuda
- Política Advogado do Master é preso acusado de operar esquema bilionário entre bancos
- Política Caso Master: ex-presidente do BRB negociava imóveis com Vorcaro
- Política Operação que prendeu ex-presidente do BRB apura fraudes bilionárias no Master
- Política Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF