Vorcaro recebe visita de familiares na Polícia Federal

Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Familiares do banqueiro Daniel Vorcaro estiveram, na manhã desta quinta-feira (16/4), a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde ele está detido sob suspeita de fraudes envolvendo o Banco Master.

Entre os visitantes estavam o filho do empresário e o advogado de defesa, que acompanhou a entrada do grupo. Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local.



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A movimentação ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, apontado como outro investigado no caso.