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Caso Master

Vorcaro recebe visita de familiares na Polícia Federal

Preso no caso Banco Master, ex-banqueiro recebeu parentes após chegada de ex-presidente do BRB à superintendência

Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Familiares do banqueiro Daniel Vorcaro estiveram, na manhã desta quinta-feira (16/4), a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde ele está detido sob suspeita de fraudes envolvendo o Banco Master.

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Entre os visitantes estavam o filho do empresário e o advogado de defesa, que acompanhou a entrada do grupo. Para evitar identificação pela imprensa, os familiares utilizaram guarda-chuvas ao chegar ao local. 

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A movimentação ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, apontado como outro investigado no caso.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 16/04/2026 12:46
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