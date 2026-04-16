Ex-presidente do BRB chega à PF e será levado à Papuda

O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, chegou à sede da Polícia Federal por volta das 9h desta quinta-feira (16/4), em Brasília, para cumprir os procedimentos iniciais após a prisão determinada no âmbito das investigações que apuram fraudes bilionárias envolvendo o sistema financeiro.
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A entrada foi feita pelos fundos do prédio, sem contato com a imprensa. Ele estava escoltado por agentes no veículo oficial, em uma movimentação discreta.
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Dentro da superintendência, Costa ainda será submetido ao exame de corpo de delito, etapa padrão antes da transferência para o sistema prisional. Após o procedimento, ele deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda. O horário da remoção, no entanto, ainda não foi definido pelas autoridades.
A prisão do ex-dirigente é mais um desdobramento das apurações que miram a relação entre o BRB e instituições financeiras privadas, sob suspeita de irregularidades em operações de grande porte. Investigadores avaliam possíveis fraudes envolvendo ativos e transações consideradas atípicas.
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