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OPERAÇÃO DA PF

Ex-presidente do BRB chega à PF e será levado à Papuda

Paulo Henrique Costa desembarcou sob escolta, fez entrada discreta e passará por exame antes da transferência

Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)
Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, chegou à sede da Polícia Federal por volta das 9h desta quinta-feira (16/4), em Brasília, para cumprir os procedimentos iniciais após a prisão determinada no âmbito das investigações que apuram fraudes bilionárias envolvendo o sistema financeiro.

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A entrada foi feita pelos fundos do prédio, sem contato com a imprensa. Ele estava escoltado por agentes no veículo oficial, em uma movimentação discreta.

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Dentro da superintendência, Costa ainda será submetido ao exame de corpo de delito, etapa padrão antes da transferência para o sistema prisional. Após o procedimento, ele deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda. O horário da remoção, no entanto, ainda não foi definido pelas autoridades.

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

A prisão do ex-dirigente é mais um desdobramento das apurações que miram a relação entre o BRB e instituições financeiras privadas, sob suspeita de irregularidades em operações de grande porte. Investigadores avaliam possíveis fraudes envolvendo ativos e transações consideradas atípicas.

Saiba Mais

  • Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira
    Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira Foto: Ed Alves/CB/DA Press
  • Ex-presidente do BRB chega Ã?Â  PF e serÃ?Â¡ levado Ã?Â  Papuda
    Ex-presidente do BRB chega Ã?Â  PF e serÃ?Â¡ levado Ã?Â  Papuda Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa
    Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 16/04/2026 09:35
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