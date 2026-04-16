Alckmin defende 'taxa das blusinhas' após Lula e Guimarães criticarem tarifa

Conhecida como 'taxa das blusinhas', o tributo foi criticado, nesta semana, tanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira (16/4), a manutenção do imposto de 20% sobre a compra de produtos importados de até US$ 50. Conhecida como 'taxa das blusinhas', o tributo foi criticado, nesta semana, tanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais.

Em conversa com jornalistas, Alckmin afirmou que o imposto sobre compras de importados até US$ 50 busca equiparar a concorrência estrangeira na indústria brasileira.

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"Continuo a entender que é necessário porque a tarifa é ainda menor do que à aplicada na indústria nacional. Se você for somar aí 20% do imposto de importação, mais o ICMS dos Estados, vai dar menos de 40%. Já o produtor nacional paga quase 50 %", explicou Alckmin.

Divergência

Sem consenso no Planalto, a vigência da taxa das blusinhas foi criticada tanto pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, como pelo presidente Lula.

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Na avaliação do presidente, essa taxa é "desnecessária". "Eu achava desnecessária a taxa das blusinhas. São compras muito pequenas, as pessoas de baixo poder aquisitivo é que compravam aquilo. Sei do prejuízo que isso trouxe a nós", disse Lula, na terça-feira (14/4), em entrevista aos sites Brasil 247, Revista Fórum e DCM.

Já José Guimarães classificou como "boa ideia" uma possível revogação do imposto.