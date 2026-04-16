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Alckmin defende 'taxa das blusinhas' após Lula e Guimarães criticarem tarifa

Vice-presidente disse que taxa sobre compra de produtos importados de até US$ 50 equipara concorrência com indústria nacional. O imposto foi criticado por Lula e pelo ministro José Guimarães

Conhecida como 'taxa das blusinhas', o tributo foi criticado, nesta semana, tanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)
Conhecida como 'taxa das blusinhas', o tributo foi criticado, nesta semana, tanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira (16/4), a manutenção do imposto de 20% sobre a compra de produtos importados de até US$ 50. Conhecida como 'taxa das blusinhas', o tributo foi criticado, nesta semana, tanto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais.

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Em conversa com jornalistas, Alckmin afirmou que o imposto sobre compras de importados até US$ 50 busca equiparar a concorrência estrangeira na indústria brasileira.

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"Continuo a entender que é necessário porque a tarifa é ainda menor do que à aplicada na indústria nacional. Se você for somar aí 20% do imposto de importação, mais o ICMS dos Estados, vai dar menos de 40%. Já o produtor nacional paga quase 50 %", explicou Alckmin.

Divergência

Sem consenso no Planalto, a vigência da taxa das blusinhas foi criticada tanto pelo ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, como pelo presidente Lula.

Na avaliação do presidente, essa taxa é "desnecessária". "Eu achava desnecessária a taxa das blusinhas. São compras muito pequenas, as pessoas de baixo poder aquisitivo é que compravam aquilo. Sei do prejuízo que isso trouxe a nós", disse Lula, na terça-feira (14/4), em entrevista aos sites Brasil 247, Revista Fórum e DCM. 

Já José Guimarães classificou como "boa ideia" uma possível revogação do imposto. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 16/04/2026 19:56
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