Lindbergh critica missão de senadores aos EUA para acompanhar caso Ramagem

"O dinheiro público não pode financiar lobby internacional de impunidade a criminosos condenados com trânsito em julgado", disse Lindbergh - (crédito: Wal Lima/CB/Press)

O deputado federal Lindbergh Farias criticou, nesta sexta-feira (17/4), a autorização dada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado para o envio de uma missão oficial aos Estados Unidos. A comitiva tem como objetivo acompanhar a situação de brasileiros detidos no país, entre eles o ex-deputado Alexandre Ramagem.

Em reação à decisão, o parlamentar classificou a iniciativa como inadequada e questionou o uso de recursos públicos. “O dinheiro público não pode financiar lobby internacional de impunidade a criminosos condenados com trânsito em julgado”, afirmou.

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A missão foi aprovada na quinta-feira (16) e prevê visitas às cidades de Orlando, na Flórida, e à capital Washington. Segundo os senadores, a agenda inclui a verificação das condições de custódia e da assistência consular prestada a cidadãos brasileiros detidos no país.

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh elevou o tom das críticas e classificou a autorização como “escândalo”. Para ele, trata-se de uma “vergonha histórica” que a comissão tenha aprovado uma viagem oficial que, segundo sua avaliação, serviria para “fazer turismo e visitar um foragido da Justiça criminal brasileira”.

O requerimento que autorizou a missão é de autoria do senador Jorge Seif. No texto, o parlamentar defende que o acompanhamento de brasileiros sob custódia no exterior é uma atribuição legítima do Legislativo, especialmente em casos que envolvem possíveis processos de extradição.

Ainda conforme o documento, a iniciativa busca reforçar a fiscalização sobre a atuação do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no que diz respeito à assistência consular a brasileiros no exterior, com atenção especial ao caso de Alexandre Ramagem, que deixou um centro de detenção em Orlando na última quarta-feira (15).