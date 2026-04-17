Ramagem chama a PF de "polícia de jagunços"

Menos de 24 horas depois de ser liberado pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE), o ex-deputado Alexandre Ramagem gravou um vídeo no qual ataca o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Federal (PF) — chamada por ele de "polícia de jagunços" — e o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Ex-policial federal e demitido em dezembro passado, pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por participar da quadrilha que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, o ex-parlamentar aproveitou para afirmar que sua situação nos Estados Unidos é regular, ao contrário do que foi noticiado inicialmente, por conta do passaporte diplomático que foi invalidado assim que ele perdeu o mandato na Câmara.
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"Esse diretor-geral [Andrei Rodrigues] é uma vergonha", criticou Ramagem, ao comentar a informação dada pela própria PF de que há cooperação entre a instituição brasileira e o ICE na questão dos imigrantes ilegais. "Nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos concede o status de permanência regular nos EUA", frisou. Ramagem teria, segundo os bolsonaristas, dado entrada em uma solicitação de asilo junto ao governo norte-americano, alegando perseguição política no Brasil.
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- Leia também: Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF
Segundo o ex-deputado, a prisão pelo ICE e a soltura foram atos "administrativos", sem a interferência da Justiça dos Estados Unidos. "Não houve nem pagamento de fiança, que é comum nesses casos migratórios", disse. Ramagem fugiu do Brasil depois de ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a pouco mais de 16 anos de prisão como um dos integrantes do núcleo crucial do golpe. Ele teria cruzado a fronteira brasileira com a Guiana e embarcou para os EUA com o passaporte diplomático ainda válido — seu mandato seria cassado semanas depois.
Considerado foragido da Justiça brasileira e com nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol, ele vive, desde setembro do ano passado, no estado da Flórida com a mulher e as filhas. Ramagem desafiou a PF, que, segundo a cúpula da coporação, teria colaborado com o ICE na operação que o levou à prisão.
"Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da PF que venha falar comigo de frente. Não tenho nada a esconder, muito pelo contrário", disse.
Agradecimentos
No vídeo, ele agradece aos bolsonaristas que o acolheram nos EUA — citou nominalmente o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e os blogueiros Paulo Figueiredo e Allan dos Santos — que também é foragido da Justiça brasileira. "Eles todos estavam com a Rebeca, a minha esposa, que com muita força e determinação precisou de toda a ajuda para fazer chegar as autoridades americanas a regularidade da nossa permanência aqui nos EUA", destacou.
Ele também fez agradecimentos à "mais alta cúpula da administração (de Donald) Trump". Segundo bolsonaristas, Ramagem teria sido solto a partir de gestões de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo junto a Darren Beattie, assessor do presidente norte-americano para assuntos relacionados à América Latina. A dupla também teria procurado parlamentares republicanos com trânsito na Casa Branca para pressionar pela soltura de Ramagem.
Beattie, aliás, teve o visto de entrada no Brasil negado em março, quando viria participar de um eventro sobre terras raras. Porém, planejava visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ainda estava preso na Papudinha. A alegação do Ministério das Relações Exteriores para que ele fosse impedido de entrar no país foi a lei da reciprocidade, por conta da suspensão do visto do ministro Alexandre Padilha (Saúde), em agosto passado, por Washington.
Saiba Mais
Vinicius DoriaRepórter
Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.