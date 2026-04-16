Alexandre Ramagem quebra silêncio sobre prisão nos EUA; assista

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) se manifestou, nesta quinta-feira (16/4), pela primeira vez depois de ter sido solto de uma prisão do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, em inglês), no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais, Ramagem agradeceu o presidente Donald Trump pela saída do centro de detenção e criticou a Polícia Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ele, a detenção ocorreu"por uma questão migratória" e não de trânsito. Afirmou, ainda, ter entrado nos Estados Unidos em setembro de 2025 de forma regular, com "passaporte válido, visto dentro da validade e sem condenação nenhuma". Em seguida, conforme explicou, entrou com pedido de asilo.

O ex-deputado saiu do Brasil em setembro de 2025, pouco antes de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Durante a investigação sobre a trama golpista, o ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

No vídeo publicado nesta quinta, ele disse ter recebido apoio durante o período na prisão americano. A situação, de acordo com ele, envolve debates sobre a regularização do processo migratório. Ramagem também fez críticas a Polícia Federal, à qual chamou "polícia de jagunços". Ele também negou que a prisão tenha sido feita em cooperação internacional com a PF, ao contrário do que corporação afirmou por meio de nota. Em seguida, agradeceu aos que "torceram por nós".

"Primeiro eu quero agradecer a todos que torceram por nós, que fizeram orações, que estão do nosso lado, que é o lado da verdadeira justiça", afirmou. Citou apoiadores políticos e aliados, como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o senador Hiran (PP-RR).

Assista ao vídeo publicado por Alexandre Ramagem:



