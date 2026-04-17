Lula lamenta morte de Oscar Schmidt: "Uniu o país em torno das quadras"

Lula lamentou a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt e destacou a importância do atleta para o esporte nacional. - (crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou nesta sexta-feira (17/4) a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt e destacou a importância do atleta para o esporte nacional. Em manifestação, Lula classificou o “Mão Santa” como o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos principais nomes da modalidade no mundo.

Segundo o presidente, a trajetória de Oscar foi marcada por obstinação, talento e compromisso com a Seleção Brasileira. “Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível”, afirmou.

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Lula também relembrou feitos históricos da carreira do ex-atleta, como a participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos e o recorde de maior pontuador da história da competição. Entre os momentos mais emblemáticos, destacou a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, considerada um marco para o basquete nacional.

Além disso, o presidente mencionou a conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1978, nas Filipinas, ressaltando que a dedicação de Oscar ajudou a projetar o nome do Brasil internacionalmente e inspirou gerações de atletas.

Ao final, Lula prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. “Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família e à legião de fãs que ele conquistou no esporte”, declarou.