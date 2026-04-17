Alcolumbre lamenta morte de Oscar e exalta legado no esporte

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, manifestou pesar nesta sexta-feira (17/4) pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Em nota oficial, o parlamentar afirmou que o país perde “uma de suas grandes referências” e destacou o legado deixado pelo atleta, conhecido como “Mão Santa”.
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“O Brasil se despede de um dos maiores nomes da história do esporte. Oscar deixa um legado que ultrapassa as quadras e se eterniza na história do país”, declarou Alcolumbre.
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Considerado um dos principais ícones do basquete brasileiro, Oscar construiu carreira marcada por recordes e reconhecimento internacional. O ex-atleta é lembrado como um dos maiores pontuadores da história da modalidade, tendo levado o nome do Brasil a competições de alto nível e conquistado respeito no cenário esportivo mundial.
Na manifestação, o Congresso também prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Segundo o presidente da Casa, a trajetória do jogador seguirá como referência para futuras gerações.
A morte de Oscar Schmidt mobilizou autoridades e personalidades de diferentes áreas, que ressaltaram a importância do atleta não apenas no esporte, mas também como símbolo de dedicação e excelência.
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