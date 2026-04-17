"Produção do DF cresce cada vez mais", afirma presidente da Emater

17.04.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. Cleisson Medas Duval, presidente da Emater, é o entrevistado do CB.Agro de hoje Na bancada: Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente da Emater, Cleisson Medas Duval, foi o entrevistado do CB.Agro — programa do Correio em parceria com a TV Brasília — desta sexta-feira (17/4). Durante a entrevista, o gestor comentou sobre a produção agrícola no Distrito Federal, destacando a alface e o tomate, carros-chefes da olericultura. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, o presidente da Emater destacou a importância dos programas do DF que compram de produtores familiares.

Segundo Duval, a produção de alface e de tomate representa uma grande taxa na produção agrícola no DF. “Temos cerca de 1,2 mil hectares e quase 800 produtores de alface plantadas em todo o Distrito Federal”, afirmou. O presidente da Emater também comentou que a atividade vem crescendo a cada ano que passa, principalmente pela velocidade do ciclo de colheita da hortaliça.

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Sobre o crescimento da produção de tomate, Duval afirmou que a maior parte da horticultura se concentra em pequenas propriedades, com tamanho inferior a 5 hectares. “Produzimos tomate quase na totalidade do que a gente consome. Além disso, temos quase 10 mil produtores familiares e 19 mil propriedades rurais no cadastro da Emater, de uma forma geral”, disse.

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Além do tomate e da alface, outras culturas têm se destacado na capital, como abacate, mandioca, goiaba e banana, por exemplo. “A cada ano que passa, essas culturas produzidas aqui no DF ganham mais força. Mandioca, por exemplo, temos quase 1,1 hectares de mandiocas plantadas.

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Um dos fatores que ajudam no aumento da produção são os canais de irrigação, que estão sendo revitalizados pelo GDF. “O DF tem quase 200 km de canais abertos que atendem toda a rede de produção. Desde 2019, temos intensificado a revitalização das tubulações. Nesses últimos sete anos, tabulamos mais de 110 km”, afirmou Cleisson Medas Duval.

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O presidente da Emater também destacou os projetos dos governos estadual e federal voltados para a área. Segundo ele, esses projetos influenciam diretamente na produção e venda dos produtos. “O DF, por exemplo, tem um programa que compra direto da agricultura familiar. O governo federal tem esse mesmo programa, mas a gestão do DF tem um adendo que é a Lei Papa. Por causa disso, o DF compra mais desses agricultores do que é estabelecido por lei”, explicou. Segundo Duval, somente em 2025, R$ 80 milhões foram utilizados para compras nesse projeto.

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Os alimentos comprados nesses produtores são destinados às merendas das escolas públicas do DF. “A Secretaria de Educação (SEE-DF) é uma parceira muito grande da Secretaria da Agricultura (Seagri DF) e da Emater. A cada ano que passa, a SEE-DF investe mais nessa área”, disse Cleisson Duval. Entre as maiores demandas estão os laticínios e produtos orgânicos. “Estamos com um chamamento aberto para leite e derivados e de diversos produtos orgânicos para atender à rede escolar”, finalizou.

Assista à entrevista completa: