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LUTO NO ESPORTE

Flávio Bolsonaro lamenta morte de Oscar Schmidt e destaca exemplo para jovens

Senador relembra valores do "Mão Santa" e texto resgata trajetória histórica do maior nome do basquete brasileiro

"Perdemos hoje Oscar Schmidt, nosso maior ídolo do basquete brasileiro e referência em todo o mundo", afirmou Flávio Bolsonaro - (crédito: Marcelo Ferreira / CB / DA Press)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lamentou nesta sexta-feira (17/4) a morte do ex-jogador Oscar Schmidt e destacou o legado deixado pelo atleta para o país. Em manifestação, o parlamentar classificou o “Mão Santa” como o maior ídolo do basquete nacional e uma referência internacional.

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“Perdemos hoje Oscar Schmidt, nosso maior ídolo do basquete brasileiro e referência em todo o mundo”, afirmou. O senador também ressaltou características pessoais do atleta. “Que a sua vontade de vencer, amor à Pátria, disciplina e determinação inspirem a todos nós, em especial jovens e crianças”, declarou.

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Oscar Schmidt construiu uma das carreiras mais marcantes da história do esporte brasileiro. Maior pontuador do basquete mundial por muitos anos, disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos e ficou conhecido pela precisão nos arremessos, que lhe renderam o apelido de “Mão Santa”. Entre os principais feitos, está a vitória sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, quando liderou o Brasil em um resultado considerado um dos maiores da modalidade. O ex-atleta também conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1978, nas Filipinas, consolidando seu nome entre os grandes do basquete internacional.

Flávio Bolsonaro prestou solidariedade à família e aos amigos. “Que Deus o tenha ao seu lado e conforte familiares e amigos”, disse.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 17/04/2026 19:23
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