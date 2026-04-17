O dia em que Oscar Schmidt acertou cestas no escuro

Ídolo do basquete masculino morreu aos 68 anos, após um mal estar - (crédito: Reprodução Instagram)

Em um vídeo dos anos 1990, o ídolo do basquete masculino Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira (17/4), aparece em um programa apresentado pelo Faustão para um desafio surpreendente: acertar cestas no escuro.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar mostrou que o apelido não foi dado por acaso. Em uma sala completamente escura, o atleta acertou quatro cestas e errou apenas uma. No vídeo, ele e o apresentador se divertem assistindo as imagens registradas por câmeras de visão noturna.

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Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após um mal-estar. Ele enfrentava um tumor cerebral há mais de uma década.

Ele foi o maior pontuador da história do basquete, com mais de 49 mil pontos em competições oficiais. Entre os grandes feitos da carreira do atleta, estão a medalha de bronze no mundial de 1978; o jogo contra a Espanha, nas olimpíadas de 1988, em que bateu o recorde de pontos marcados em uma partida; e a entrada no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquetebol, em 2010.