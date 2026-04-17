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Despedida de Oscar Schmidt das quadras ocorreu no Maristão; relembre

O jogo amistoso ‘‘Oscar Entre Amigos’’ contou com a presença de familiares, colegas, companheiros de quadra atletas e admirados pelo "Mão Santa"

‘‘Nunca vou esquecer este dia’’, relatou Oscar sobre a despedida - (crédito: José Varella/Correio Braziliense)
‘‘Nunca vou esquecer este dia’’, relatou Oscar sobre a despedida - (crédito: José Varella/Correio Braziliense)

"As últimas CESTAS" e "Emoção e reconhecimento". Esses foram os títulos das matérias publicadas no Correio em 2004 sobre a despedida de Oscar Schmidt das quadras de basquete, que ocorreu no ginásio do Maristão, na 915 Sul, em 6 de junho daquele ano.  

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O jogo amistoso ‘‘Oscar Entre Amigos’’ contou com a presença de familiares, colegas, companheiros de quadra e jogadores de basquete admirados pelo "Mão Santa", entre eles Nenê Hilário, que à época era camisa 31 do Denver Nuggets, da NBA. A Seleção campeã do Pan-Americano de Indianápolis 1987, a qual Oscar fez parte, e que venceu o time dos Estados Unidos, também compareceu.

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Os textos, assinados pela repórter Eneila Reis, destacaram os recordes do ídolo do basquete, com falas de quem participou do amistoso. ‘‘Estou feliz por ter sido incluído na lista dos amigos do Oscar. Foi bom que pude unir o útil ao agradável: jogar e encontrar muita gente que não via há muito tempo’’, relatou Carioquinha, ex-Seleção Brasileira e responsável por levar Oscar a São Paulo na década de 1970, onde ele despontou no esporte.

Matéria publicada no Correio Braziliense sobre a despedida de Oscar das quadras
Matéria publicada no Correio Braziliense sobre a despedida de Oscar das quadras (foto: Reprodução)

‘‘Nunca vou esquecer este dia’’, disse Oscar sobre a despedida, que foi embalada pela música Amigo, de Roberto e Erasmo Carlos, e pela Canção da América, de Milton Nascimento e Fernando Brant. 

Saiba Mais

  • ‘‘Nunca vou esquecer este dia’’, relatou Oscar sobre a despedida
    ‘‘Nunca vou esquecer este dia’’, relatou Oscar sobre a despedida Foto: José Varella/Correio Braziliense
  • Matéria publicada no Correio Braziliense sobre a despedida de Oscar das quadras
    Matéria publicada no Correio Braziliense sobre a despedida de Oscar das quadras Foto: Reprodução
  • Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, aos 68 anos. Maior pontuador da história das Olimpíadas e da seleção brasileira, Mão Santa construiu carreira de sucesso nas quadras e é reverenciado até nos EUA, mesmo sem ter disputado a NBA
    Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, aos 68 anos. Maior pontuador da história das Olimpíadas e da seleção brasileira, Mão Santa construiu carreira de sucesso nas quadras e é reverenciado até nos EUA, mesmo sem ter disputado a NBA Foto: José Varela/CB/D.A Press
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Paulo Leite

Subeditor do site do Correio, é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em ciência política pela Northeastern University. Atuou em veículos como SBT e Estadão

Por Paulo Leite
postado em 17/04/2026 18:49 / atualizado em 18/04/2026 14:43
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