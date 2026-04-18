Mesmo inelegível, Marçal prepara estratégia da direita para 2026

Pablo Marçal é proibido pela Justiça de frequentar bares e casas de prostituição - (crédito: Tupi)

O empresário Pablo Marçal afirmou que pretende apoiar candidatos da direita nas eleições e intensificar sua atuação política nos próximos meses. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece ao lado do pré-candidato à presidência Romeu Zema (Novo), em uma gravação em tom descontraído.

Na publicação, Marçal declarou que pretende contribuir para ampliar a votação de adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O empresário já havia sinalizado esse posicionamento, ao declarar apoio público ao senador Flávio Bolsonaro (PL) em agendas recentes.

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O vídeo com Zema também faz referência direta a um dos episódios mais marcantes da eleição municipal de São Paulo em 2024. Na gravação, o governador mineiro segura uma cadeira e simula um gesto de arremesso em direção a Marçal, em alusão à agressão protagonizada pelo apresentador José Luiz Datena durante um debate naquele ano.

Apesar da movimentação política, Marçal está atualmente inelegível por decisão da Justiça Eleitoral. Ainda assim, ele afirmou que pretende participar ativamente da campanha, atuando como apoiador de nomes da direita em diferentes estados.