Lula chega à Alemanha para fechar acordos comerciais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chega à Hannover, na Alemanha, neste domingo (19/4) após uma passagem na Espanha. Lula comparecerá a reuniões para fechar acordos comerciais e parcerias.
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A primeira agenda de Lula será uma audiência com o Presidente da Fundação Friedrich Ebert, Martin Schulz. Em seguida, participará de mais duas reuniões pela tarde. De acordo com o governo, os temas das conversas devem ser: investimentos e comércio, energia, meio ambiente, mudança climática e tecnologia.
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Lula também estará presente na cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hanôver, a maior do mundo, que reunirá cerca de 300 empresas brasileiras. Por fim, Lula participa de um jantar oferecido pelo Chanceler federal da Alemanha a ele junto de executivos brasileiros e alemães.
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