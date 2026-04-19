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Viagem ao exterior

Lula e Janja visitam Basílica da Sagrada Família em Barcelona

O presidente e a primeira-dama estiveram no local antes de partir para a segunda etapa da viagem à Europa

Lula e Janja estiveram no local antes de partir para a segunda etapa da viagem à Europa - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Lula e Janja estiveram no local antes de partir para a segunda etapa da viagem à Europa - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula visitaram, na manhã deste domingo (19/4), a Basílica da Sagrada Família em Barcelona, na Espanha.

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"Hoje, eu e Janja, visitamos a Basílica da Sagrada Família. Um momento de paz, oração e reflexão em um lugar que inspira união e esperança. Deixei Barcelona com a certeza da importância de estarmos juntos, com respeito e solidariedade", disse, em publicação nas redes sociais.

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A basílica foi a última parada de Lula na Espanha antes de viajar para a Alemanha, onde terá encontros para firmar parcerias comerciais a fim de fomentar a industrialização no Brasil.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 19/04/2026 13:02
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