"Para que serve o Conselho de Segurança da ONU?", questiona Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a falta de ação do Conselho de Segurança da ONU por não mediar as guerras em curso atualmente. "Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que vocês não se reúnem e não param com essas guerras? Por que que não decide destinar o dinheiro que está fazendo guerra, matando e destruindo para a gente poder cuidar dos milhões de flagelados que estão andando pelo mundo à procura de um país que os receba?", questionou. A fala foi feita durante a abertura da feira de Hannover Messe, na Alemanha, maior evento industrial do planeta.

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De acordo com o presidente, é inadmissível que o mundo esteja gastando U$ 2,7 trilhões em guerra e nada seja destinado para acabar com a fome no planeta. Lula também destacou que, enquanto guerras são financiadas, a fome e o analfabetismo mundiais não foram resolvidos e lembrou que 60% da população mundial ainda não têm energia elétrica.

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Lula cobrou ações dos cinco países membros permanente do Conselho de Segurança— Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido — em relação aos conflitos em curso.

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