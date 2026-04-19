Ao defender refugiados, Lula diz que Brasil foi criado por imigrantes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu os imigrantes, principalmente os refugiados de guerras em curso, durante discurso de abertura da Feira de Hannover Messe, na Alemanha — maior feira industrial do mundo. "Eu não tenho nada contra imigrantes, porque graças a Deus o Brasil é um país que foi criado por imigrantes", afirmou.

Lula destacou que o dinheiro investido nos conflitos poderia resolver a questão dos refugiados das guerras que buscam um novo país para recomeçar. "É de se perguntar ao presidente Donald Trump, ao presidente Vladimir Putin, ao presidente Xi Jiping, ao presidente Emmanuel Macron e ao primeiro-ministro do Reino Unido: Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que vocês não se reúnem e não param com essas guerras? Por que não decide destinar o dinheiro que está fazendo guerra, matando e destruindo para a gente poder cuidar dos milhões de flagelados que estão andando pelo mundo à procura de um país que os receba?", questionou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula chega à Alemanha para fechar acordos comerciais



O presidente destacou o histórico de imigração no Brasil, começando pelos portugueses em 1500, depois destacando a imigração forçada de africanos a partir de 1650. "Primeiro chegaram os portugueses em 1500, depois de 1650 começou a escravizar o continente africano e foram 5 milhões de negros que trabalharam durante 350 anos como escravos do Brasil", ressaltou. Lula também lembrou dos alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes. "Como é que eu posso ser contra a imigração se essa gente toda ajudou a construir o Brasil de hoje? A cara do Brasil, a cultura do Brasil, a saúde do Brasil", afirmou.