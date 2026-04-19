Em recado a Trump, Lula chama de "maluquice" conflito no Oriente Médio

Além de caracterizar o conflito no Irã como maluquice, o presidente brasileiro criticou a omissão do Conselho de Segurança da Oranização das Nações Unidas (ONU) em seu papel de intermediar guerras em curso - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou, neste domingo (19/4), como "maluquice" o conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo o líder brasileiro, que discursou na cerimônia de abertura da feira Industrial de Hanôver, na Alemanha, o Brasil estaria imune à subida de preços do petróleo no mercado internacional, em decorrência da guerra no Golpo Pérsico.

"O Brasil é um dos países menos afetados pela maluquice da guerra feita com o Irã. Nós não estamos sofrendo o aumento do preço do petróleo como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas, e o Brasil só importa 30% dos seu óleo diesel”, afirmou, em recado direto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Essa fala ocorreu um dia após o líder brasileiro ter indiretamente criticado o presidente norte-americano, depois de dizer que o mundo não pode tolerar "um tweet" de um chefe de Estado ameaçando fazer guerras. "Não podemos levantar todo dia de manhã e ir se deitar todo dia à noite com um tweet de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra", disse Lula, em discurso realizado na Espanha.

ONU



Além de classifciar o conflito no Irã como maluquice, o presidente brasileiro criticou a omissão do Conselho de Segurança da Oranização das Nações Unidas (ONU) em seu papel de intermediar guerras em curso. Ele cobrou ações dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança— Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

"Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que vocês não se reúnem e não param com essas guerras? Por que que não decide destinar o dinheiro que está fazendo guerra, matando e destruindo para a gente poder cuidar dos milhões de flagelados que estão andando pelo mundo à procura de um país que os receba?", questionou.