Alckmin diz estar 'gag de la gag' em visita a concessionária; entenda significado

A expressão é utilizada principalmente pela comunidade LGBT+ para descrever surpresa em determinadas situação - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em visita a uma concessionária de carros em Valparaíso (GO), no entorno de Brasília, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), repetiu um meme que viraliza nas redes sociais e disse estar "gag de la gag". A expressão é utilizada principalmente pela comunidade LGBT+ para descrever surpresa em determinadas situações.

A frase em inglês I'm gagged pode ser traduzida como "estou chocado(a)" e é geralmente utilizada em contextos positivos, como em elogios direcionados a alguém.

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"Gag de lag. Estou aqui na concessionária Primavia, em Valparaíso. E boa notícia: o Programa Carro Sustentável está batendo recordes", celebrou o político neste sábado (18/4), em referência a iniciativa do governo federal de zerar o IPI para automóveis sustentáveis e com alta eficiência energética produzidos no Brasil.

Recentemente, a expressão se popularizou após a participante do Big Brother Brasil 2026 Jornana Morais utilizá-la ao se surpreender com o retorno de Juliano Floss e Breno Corã de um paredão falso. Além disso, I'm gagged é frequentemente repetido por RuPaul, apresentador do reality RuPaul's Drag Race.

