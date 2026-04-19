Eduardo Bolsonaro sobre os irmãos: 'Flávio é o melhor de nós'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) rasgou elogios ao irmão Flávio (PL), pré-candidato a presidente da República, na noite desse sábado (18/4).
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“Flávio tem história, não começou ontem. Entre nós, os irmãos, sempre dissemos: 'É o melhor de nós'”, postou na rede social X (antigo Twitter).
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Flávio tem história, não começou ontem. Entre nós, os irmãos, sempre dissemos: é o melhor de nós. https://t.co/cpA0emDt3p— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 18, 2026
Mais que um elogio, a fala de Eduardo soa como uma tentativa de legitimar a candidatura do irmão e rebater críticas da oposição.
A ideia é construir a narrativa de que Flávio Bolsonaro está preparado para o cargo e que sua escolha para a disputa eleitoral é uma alternativa natural e legítima, não baseada apenas no fato de ser filho de Jair Bolsonaro.
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