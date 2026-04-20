Caiado acena a Kassab para vice em eventual chapa ao Planalto em 2026

Nos bastidores, entretanto, Caiado também tem mantido conversas com outras lideranças. Entre os nomes sondados está o do ex-ministro Ciro Gomes, atualmente filiado ao PSDB. - (crédito: Reprodução)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), indicou neste domingo (19/4) que considera o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, o nome mais adequado para compor como vice em uma eventual candidatura à Presidência em 2026. A declaração foi feita durante agenda em uma igreja em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

Ao comentar a possibilidade, Caiado destacou o perfil articulador de Kassab e sugeriu que a composição reuniria atributos considerados estratégicos para uma disputa nacional. Segundo ele, o dirigente partidário representa uma combinação que fortaleceria a chapa tanto no campo político quanto na construção de alianças. “Seria o cenário ideal”, afirmou o governador, ao ressaltar que já conta com o apoio do correligionário.

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Nos bastidores, entretanto, Caiado também tem mantido conversas com outras lideranças. Entre os nomes sondados está o do ex-ministro Ciro Gomes, atualmente filiado ao PSDB, o que indica que o desenho da chapa ainda não está fechado.

A sinalização ocorre em meio às movimentações internas do PSD, que discute a viabilidade de lançar candidatura própria ao Planalto. O partido avalia diferentes cenários para ampliar sua competitividade em um ambiente ainda marcado pela polarização política.

Pré-candidato, o ex-governador tem buscado se apresentar como um gestor experiente, com trajetória marcada pelo posicionamento “antipetista” e pela defesa de um conservadorismo menos confrontacional. Nos bastidores, sua estratégia passa por construir uma narrativa voltada à superação da polarização e à formação de alianças mais amplas no cenário político nacional.