Bia Kicis compartilha vídeo de estreia de filme sobre Bolsonaro

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou vídeo publicado pela vereadora Marina Braga (PL-SP), que mostra exibição de 'A Colisão dos Destinos' - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou, neste domingo, imagens de apoiadores durante a pré-estreia do documentário A Colisão dos Destinos, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Volta @jairmessiasbolsonaro”, escreveu a parlamentar, em referência ao grito de “Volta, Bolsonaro” entoado pelos apoiadores na sala de cinema.

O vídeo, publicado pela vereadora Marina Braga (PL-SP), de São Bernardo do Campo mostra a exibição do longa no sábado (18/4), que tem a estreia oficial prevista para 14 de maio. A pré-estreia atraiu aliados políticos e eleitores do ex-presidente, que está inelegível, após ser condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Descrito como um filme que traz “bastidores inéditos, desafios enfrentados e marco [de Bolsonaro] no país”, o documentário dirigido por Doriel Francisco foi amplamente divulgado pela ala bolsonarista, inclusive pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, filho do ex-mandatário. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que A Colisão dos Destinos deve ser utilizado na pré-campanha de Flávio, o que levantou dúvidas jurídicas sobre a divulgação do documentário em ano eleitoral. Ele pretende exibir o longa em locais públicos do Rio de Janeiro.

O apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro veio após indicação do pai, que está preso na Papudinha, condenado a 27 anos pela participação na trama golpista que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Antes da condenação, a postura do PL era de insistência na candidatura de Jair Bolsonaro, que já estava inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O caso ocorreu em 2023, em reunião televisionada com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em que o então presidente proferiu ataques sem provas ao sistema eleitoral.