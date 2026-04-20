Eduardo Bolsonaro critica Moraes após voto por condenação em ação de Tabata

Eduardo Bolsonaro compartilhou imagens do ministro no casamento de Tabata Amaral e levantou suspeitas sobre a relação entre ambos - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (20/4), após o magistrado votar por sua condenação em um processo por difamação movido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Em publicações nas redes sociais, Eduardo questionou a imparcialidade do julgamento.

A reação ocorre depois de Moraes apresentar voto no plenário virtual da Corte, iniciado na última sexta-feira (17), no qual entende que o ex-parlamentar cometeu crime ao divulgar conteúdo que atingiu a honra da deputada. A análise do caso ainda ocorre no ambiente virtual do STF.

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Em suas críticas, Eduardo Bolsonaro compartilhou imagens do ministro no casamento de Tabata Amaral e levantou suspeitas sobre a relação entre ambos. “Já imaginou ser condenado por um juiz amigo daquela que te processa?”, escreveu, ao comentar o episódio.

O ex-deputado também afirmou que o caso simbolizaria, segundo ele, uma suposta associação política mais ampla. Em outra publicação, declarou que a situação reflete “o que se tornou o Brasil”, ao mencionar o que chamou de alinhamento entre autoridades.

A ação judicial tem origem em publicações feitas por Eduardo Bolsonaro em 2021. Na ocasião, ele divulgou conteúdos insinuando que Tabata Amaral teria apresentado proposta legislativa para beneficiar interesses do empresário Jorge Paulo Lemann, além de sugerir relação entre a atuação parlamentar e financiamento de campanha.

No voto, Alexandre de Moraes considerou que as postagens extrapolaram os limites do debate político e configuraram imputação de fato ofensivo à reputação da deputada, caracterizando o crime de difamação. Caso a maioria da Corte acompanhe o relator, Eduardo poderá ser condenado a pena de prisão e multa.