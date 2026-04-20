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Eleições 2026

Evento do PDT confirma pré-candidatura de Leila à reeleição no Senado

Sigla apresenta nomes para 2026 e aposta em ampliação da bancada no Distrito Federal

Leila será anunciada como pré-candidata à reeleição ao Senado em evento do PDT-DF nesta terça-feira (21/4). - (crédito: Waldemir Barreto /Agência Senad)
Leila será anunciada como pré-candidata à reeleição ao Senado em evento do PDT-DF nesta terça-feira (21/4). - (crédito: Waldemir Barreto /Agência Senad)

A senadora Leila Barros (PDT) será confirmada como pré-candidata à reeleição para o Senado Federal nas disputas eleitorais deste ano em evento do PDT-DF que será realizado nesta terça-feira (21/4), em Brasília. A parlamentar será o principal nome da legenda na corrida majoritária e deve liderar a estratégia eleitoral do partido em âmbito local.

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A apresentação da pré-nominata também reunirá filiados que colocaram os nomes à disposição para disputar vagas na Câmara Legislativa e na Câmara dos Deputados. A iniciativa faz parte do planejamento da sigla para fortalecer sua presença política no próximo ciclo eleitoral.

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À frente do diretório regional desde 2023, Leila conduziu um processo de reestruturação interna, com foco na aproximação com as regiões administrativas e na ampliação da base partidária. Segundo o partido, cerca de 800 novos filiados ingressaram na legenda nesse período.

Com a confirmação da pré-candidatura da senadora, o PDT-DF pretende consolidar uma chapa competitiva e ampliar sua representação política. A meta da legenda é eleger dois deputados distritais, um deputado federal e manter uma cadeira no Senado.

O evento será realizado na sede nacional do partido, a partir das 14h30, e deve reunir lideranças locais e nacionais da sigla.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 20/04/2026 21:28
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