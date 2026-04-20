Evento do PDT confirma pré-candidatura de Leila à reeleição no Senado

A senadora Leila Barros (PDT) será confirmada como pré-candidata à reeleição para o Senado Federal nas disputas eleitorais deste ano em evento do PDT-DF que será realizado nesta terça-feira (21/4), em Brasília. A parlamentar será o principal nome da legenda na corrida majoritária e deve liderar a estratégia eleitoral do partido em âmbito local.
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A apresentação da pré-nominata também reunirá filiados que colocaram os nomes à disposição para disputar vagas na Câmara Legislativa e na Câmara dos Deputados. A iniciativa faz parte do planejamento da sigla para fortalecer sua presença política no próximo ciclo eleitoral.
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À frente do diretório regional desde 2023, Leila conduziu um processo de reestruturação interna, com foco na aproximação com as regiões administrativas e na ampliação da base partidária. Segundo o partido, cerca de 800 novos filiados ingressaram na legenda nesse período.
Com a confirmação da pré-candidatura da senadora, o PDT-DF pretende consolidar uma chapa competitiva e ampliar sua representação política. A meta da legenda é eleger dois deputados distritais, um deputado federal e manter uma cadeira no Senado.
O evento será realizado na sede nacional do partido, a partir das 14h30, e deve reunir lideranças locais e nacionais da sigla.
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