7 sopas detox e práticas para a segunda-feira

Comece a semana de maneira mais saudável e nutritiva com receitas que favorecem o bom funcionamento do organismo

Sopa detox de legumes com arroz (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sopa detox de legumes com arroz (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Após um fim de semana de excessos ou de uma rotina mais corrida, a segunda-feira pode ser o momento ideal para retomar hábitos mais leves e equilibrados. E é aí que entram as sopas detox: práticas, reconfortantes e cheias de nutrientes, elas ajudam a organizar o cardápio sem complicações. Por serem versáteis, elas permitem combinações variadas de ingredientes, garantindo sabor e saciedade. Além disso, são fáceis de preparar e podem ser adaptadas ao que já tem em casa.

Abaixo, confira 7 sopas detox que vão ajudar você a se sentir mais leve e com energia para encarar a semana com mais disposição!

1. Sopa detox de legumes com arroz

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de abobrinha cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de brócolis em floretes
  • 1/2 xícara de chá de salsão picado
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de arroz branco cozido 
  • 6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar levemente. Adicione o alho, a cúrcuma e o gengibre, mexendo por 1 minuto para liberar o aroma. Acrescente a cenoura, o salsão, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 3 a 5 minutos.

Depois, despeje o caldo de legumes, misture bem e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Adicione o arroz cozido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos. Sirva quente.

2. Sopa detox de tomate com beterraba e manjericão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 4 tomates maduros sem pele e cortados em cubos grandes
  • 1 beterraba cortada em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de salsão picado
  • 1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos
  • 5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de folhas de manjericão picadas

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande. Refogue a cebola-roxa até murchar. Acrescente o alho e a cúrcuma, mexendo por cerca de 1 minuto até liberar o aroma. Adicione os cubos de tomate, a beterraba, o salsão e o pimentão. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.

Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar com a panela semiaberta por 25 a 30 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de maçã. Desligue o fogo e acrescente o manjericão. Mexa bem e tampe por 2 minutos antes de servir.

Bowl com sopa de abóbora, espinafre e legumes, coberta com quinoa tricolor cozida
Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre (Imagem: Losangela | Shutterstock)

3. Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre

Ingredientes

Sopa

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó 
  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos médios
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 tomate sem pele e cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Quinoa

  • 1/2 xícara de chá de quinoa tricolor
  • 1 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • 1 fio de azeite

Modo de preparo

Quinoa

Coloque a quinoa em uma panela e adicione a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio. Assim que ferver, abaixe o fogo para o mínimo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, ou até que toda a água seja absorvida. Desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe a quinoa descansar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo e adicione um fio de azeite para dar brilho e sabor. Misture e reserve.

Sopa

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e a cúrcuma e refogue por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a abóbora-cabotiá, a cenoura e o tomate. Misture bem e refogue por 5 minutos. Despeje o caldo de legumes quente, tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 20 minutos, em fogo médio-baixo, até os legumes estarem macios. Nos últimos 3 a 5 minutos, adicione o espinafre e mexa até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize cada porção com 2 a 3 colheres de sopa da quinoa tricolor cozida por cima. Sirva em seguida.

4. Sopa detox de couve-flor com alho-poró

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes 
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha picada
  • 4 xícaras de chá de água quente 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande. Refogue a cebola e o alho-poró por 2 a 3 minutos até murcharem. Acrescente o alho e a cúrcuma e mexa por mais 1 minuto até liberar aroma. Junte a couve-flor, a abobrinha e o grão-de-bico. Refogue por 3 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Ajuste o tempero e desligue o fogo. Sirva em seguida.

5. Sopa detox de vagem e batata-doce roxa

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços de 2 cm
  • 1 xícara de chá de batata-doce roxa cortada em cubos médios
  • 1/2 xícara de chá de chuchu cortado em cubos 
  • 5 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela média. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e a cúrcuma, mexendo por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a batata-doce roxa, a vagem e o chuchu. Misture bem e refogue por 3 a 4 minutos. Em seguida, despeje o caldo de legumes. 

Cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 a 25 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios, mas ainda em pedaços inteiros. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, finalize com o suco de limão e a salsinha. Sirva em seguida.

Recipiente banco com sopa de frango com limão, legumes e orzo
Sopa detox de frango com limão (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

6. Sopa detox de frango com limão

Ingredientes

  • 1 peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de arroz italiano (orzo)
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1,2 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado e rodelas de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.

Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e cheiro-verde.

7. Sopa detox de abobrinha com couve e gengibre

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1/2 maço de couve fatiada
  • 500 ml de caldo de legumes caseiro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto, apenas até liberar aroma. Acrescente a cenoura e a abobrinha e refogue rapidamente. Em seguida, adicione o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a couve fatiada e cozinhe apenas até murchar. Finalize com o suco de limão e sirva em seguida.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/04/2026 19:05
