7 sopas detox e práticas para a segunda-feira

Após um fim de semana de excessos ou de uma rotina mais corrida, a segunda-feira pode ser o momento ideal para retomar hábitos mais leves e equilibrados. E é aí que entram as sopas detox: práticas, reconfortantes e cheias de nutrientes, elas ajudam a organizar o cardápio sem complicações. Por serem versáteis, elas permitem combinações variadas de ingredientes, garantindo sabor e saciedade. Além disso, são fáceis de preparar e podem ser adaptadas ao que já tem em casa.
Abaixo, confira 7 sopas detox que vão ajudar você a se sentir mais leve e com energia para encarar a semana com mais disposição!
1. Sopa detox de legumes com arroz
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de abobrinha cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1/2 xícara de chá de salsão picado
- 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar levemente. Adicione o alho, a cúrcuma e o gengibre, mexendo por 1 minuto para liberar o aroma. Acrescente a cenoura, o salsão, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 3 a 5 minutos.
Depois, despeje o caldo de legumes, misture bem e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Adicione o arroz cozido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos. Sirva quente.
2. Sopa detox de tomate com beterraba e manjericão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola-roxa picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 4 tomates maduros sem pele e cortados em cubos grandes
- 1 beterraba cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de salsão picado
- 1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos
- 5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de folhas de manjericão picadas
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande. Refogue a cebola-roxa até murchar. Acrescente o alho e a cúrcuma, mexendo por cerca de 1 minuto até liberar o aroma. Adicione os cubos de tomate, a beterraba, o salsão e o pimentão. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.
Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar com a panela semiaberta por 25 a 30 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de maçã. Desligue o fogo e acrescente o manjericão. Mexa bem e tampe por 2 minutos antes de servir.
3. Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre
Ingredientes
Sopa
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos médios
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 tomate sem pele e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Quinoa
- 1/2 xícara de chá de quinoa tricolor
- 1 1/4 de xícara de chá de água
- 1 pitada de sal
- 1 fio de azeite
Modo de preparo
Quinoa
Coloque a quinoa em uma panela e adicione a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio. Assim que ferver, abaixe o fogo para o mínimo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, ou até que toda a água seja absorvida. Desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe a quinoa descansar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo e adicione um fio de azeite para dar brilho e sabor. Misture e reserve.
Sopa
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e a cúrcuma e refogue por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a abóbora-cabotiá, a cenoura e o tomate. Misture bem e refogue por 5 minutos. Despeje o caldo de legumes quente, tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 20 minutos, em fogo médio-baixo, até os legumes estarem macios. Nos últimos 3 a 5 minutos, adicione o espinafre e mexa até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize cada porção com 2 a 3 colheres de sopa da quinoa tricolor cozida por cima. Sirva em seguida.
4. Sopa detox de couve-flor com alho-poró
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de abobrinha picada
- 4 xícaras de chá de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande. Refogue a cebola e o alho-poró por 2 a 3 minutos até murcharem. Acrescente o alho e a cúrcuma e mexa por mais 1 minuto até liberar aroma. Junte a couve-flor, a abobrinha e o grão-de-bico. Refogue por 3 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Ajuste o tempero e desligue o fogo. Sirva em seguida.
5. Sopa detox de vagem e batata-doce roxa
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços de 2 cm
- 1 xícara de chá de batata-doce roxa cortada em cubos médios
- 1/2 xícara de chá de chuchu cortado em cubos
- 5 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de suco de limão
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela média. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e a cúrcuma, mexendo por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a batata-doce roxa, a vagem e o chuchu. Misture bem e refogue por 3 a 4 minutos. Em seguida, despeje o caldo de legumes.
Cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 a 25 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios, mas ainda em pedaços inteiros. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, finalize com o suco de limão e a salsinha. Sirva em seguida.
6. Sopa detox de frango com limão
Ingredientes
- 1 peito de frango
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/3 de xícara de chá de arroz italiano (orzo)
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1,2 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado e rodelas de limão-siciliano para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.
Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e cheiro-verde.
7. Sopa detox de abobrinha com couve e gengibre
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1/2 maço de couve fatiada
- 500 ml de caldo de legumes caseiro
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto, apenas até liberar aroma. Acrescente a cenoura e a abobrinha e refogue rapidamente. Em seguida, adicione o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a couve fatiada e cozinhe apenas até murchar. Finalize com o suco de limão e sirva em seguida.