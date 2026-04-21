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Língua Portuguesa

Lula agradece 'bica' oferecida por premiê de Portugal, Luís Montenegro

Presidente está em Lisboa para reuniões com Montenegro e com o presidente português, António José Seguro

Termo significa café expresso no português de Portugal. Lula fez brincadeira em visita oficial ao país - (crédito: Ricardo Stuckert)
Termo significa café expresso no português de Portugal. Lula fez brincadeira em visita oficial ao país - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira nesta terça-feira (21/4) com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e agradeceu a "bica" oferecida durante sua visita ao país ibérico. No Brasil, o termo se refere a um chute. Porém, em Portugal, significa um café expresso.

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Na sequência, Lula defendeu o fortalecimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A fala ocorreu em declaração conjunta à imprensa após reunião entre os dois líderes.

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"Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela bica que me ofereceu. Isso é só para vocês saberem que eu sei falar português de Portugal. Ele me ofereceu um café, e eu pedi uma bica. Então, eu quero agradecer", declarou Lula ao encerrar seu discurso.

Lula também destacou a importância da CPLP, que reúne os nove países de língua portuguesa no mundo.

"A gente tem que fazer com que a CPLP seja uma instituição muito respeitada, porque, se nós não valorizarmos a língua portuguesa, ninguém vai valorizar. Somos nós. Então, nós precisamos brigar por ela", enfatizou.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 21/04/2026 11:28 / atualizado em 21/04/2026 12:58
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