Lula agradece 'bica' oferecida por premiê de Portugal, Luís Montenegro

Termo significa café expresso no português de Portugal. Lula fez brincadeira em visita oficial ao país - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira nesta terça-feira (21/4) com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e agradeceu a "bica" oferecida durante sua visita ao país ibérico. No Brasil, o termo se refere a um chute. Porém, em Portugal, significa um café expresso.

Na sequência, Lula defendeu o fortalecimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A fala ocorreu em declaração conjunta à imprensa após reunião entre os dois líderes.

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"Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela bica que me ofereceu. Isso é só para vocês saberem que eu sei falar português de Portugal. Ele me ofereceu um café, e eu pedi uma bica. Então, eu quero agradecer", declarou Lula ao encerrar seu discurso.

Lula também destacou a importância da CPLP, que reúne os nove países de língua portuguesa no mundo.

"A gente tem que fazer com que a CPLP seja uma instituição muito respeitada, porque, se nós não valorizarmos a língua portuguesa, ninguém vai valorizar. Somos nós. Então, nós precisamos brigar por ela", enfatizou.