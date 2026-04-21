Deputado pede convocação de diretor da PF após expulsão de agente nos EUA

Deputado pede que a Polícia Federal esclareça as circunstâncias da atuação do agente envolvido na prisão de Alexandre Ramagem - (crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) protocolou na Comissão de Relações Exteriores da Câmara um requerimento para convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O objetivo é que o chefe da corporação esclareça a expulsão de um policial federal brasileiro dos Estados Unidos, ligada ao caso da prisão de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), episódio que o deputado classifica como grave.

O documento foi apresentado com a coautoria do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Segundo Lopes, a situação exige transparência e respostas rápidas diante da repercussão internacional do episódio, que envolve a atuação de um servidor público brasileiro fora do país.

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No requerimento, o deputado solicita que a Polícia Federal esclareça as circunstâncias da atuação do agente, informe se houve respaldo institucional ou se se tratou de uma ação isolada, além de detalhar quais medidas já foram adotadas após o ocorrido. Para Lopes, a gravidade do episódio exige explicações formais ao Parlamento.

“O Brasil precisa de respostas claras. A atuação de servidores públicos no exterior deve estar à altura da responsabilidade que o cargo exige”, afirmou o parlamentar, ao defender o respeito às leis, aos acordos internacionais e à soberania de outros países.

O delegado Marcelo Ivo Carvalho, que atuava como oficial de ligação da Polícia Federal em Miami desde 2023, foi expulso dos Estados Unidos sob a acusação de “contornar pedidos de extradição”. A medida foi adotada após a prisão de Alexandre Ramagem.