Lula defende comunidade brasileira em Portugal: 'povo trabalhador'

"Tem vindo o setor de classe média, que tem comprado casas aqui em Portugal, e tem vindo muita gente para trabalhar", disse Lula a Montenegro. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta terça-feira (21/4) a comunidade brasileira em Portugal, dizendo que os imigrantes são "um povo trabalhador". A declaração ocorreu ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, após reunião entre os dois em Lisboa.

A fala também ocorreu em um momento de preocupação com o endurecimento das leis de imigração em Portugal e com o aumento dos casos de xenofobia contra brasileiros no país Europeu, embora Lula não tenha mencionado os temas em seu discurso.

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"Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que, para o Brasil mandar gente para cá, tem vindo muita gente já mais profissionalmente, sofisticadamente formada. Tem vindo o setor de classe média, que tem comprado casas aqui em Portugal, e tem vindo muita gente para trabalhar", afirmou o chefe do Executivo.

"E uma coisa eu posso te assegurar, primeiro-ministro. Se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se tem um povo que gosta de trabalhar, e que apende com muita facilidade a fazer as coisas, pode ter certeza que é o povo brasileiro", acrescentou.

Lula disse ouvir elogios de empresas de outros países que contratam brasileiros pela qualificação da mão de obra.

Endurecimento da imigração e xenofobia

No final do ano passado, Portugal aprovou uma legislação mais dura de imigração, aumentando a possibilidade de deportação, e dificultando a regularização de estrangeiros e a emissão de títulos de cidadania. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros residem no país.

Por sua vez, Montenegro, que discursou primeiro, citou o tema da discriminação contra estrangeiros, mas negou haver xenofobia generalizada no país. Segundo ele, houve apenas "um ou outro caso", apesar do aumento no número de registro de crimes contra imigrantes.