Visita de Lula a Lisboa é marcada por manifestações contra e a favor

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Lisboa, nesta terça-feira (21/4), foi marcada por protestos contra e a favor do petista em frente ao Palácio de Belém, residência oficial do presidente português, António José Seguro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Lula participa de um almoço oferecido por Seguro em sua homenagem. Em seguida, terá reunião com o presidente de Portugal. Mais cedo, o petista se reuniu com o primeiro-ministro Luís Montenegro, com quem fez uma declaração conjunta à imprensa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A manifestação contrária a Lula é organizada pelo Chega, partido português de ultradireita. Manifestantes seguram placas com os dizeres "Lula Ladrão" e associando o mandatário à corrupção. Cartazes também chamam o PT e o Supremo Tribunal Federal (STF) de facções criminosas e defendem a prisão de Lula.
O protesto contou com a participação do deputado português André Ventura, uma das lideranças da extrema-direita portuguesa, que discursou aos presentes.
A poucos metros, também ocorreu uma manifestação favorável a Lula, organizada pelo diretório do PT em Lisboa. Faixas foram erguidos com os dizeres "Lula 2026", além de bandeiras do Brasil, de Portugal, do PT, e cartazes com o rosto do petista.
Xenofobia e imigração
A visita de Lula a Portugal encerra um giro que o presidente fez à Europa, com passagem também pela Espanha e pela Alemanha. Ele volta ao Brasil ainda nesta terça.
Um dos principais temas dos encontros que Lula teve com Montenegro e Seguro foi a xenofobia crescente contra a comunidade brasileira em Portugal, com aumento no número de relatos de discriminação.