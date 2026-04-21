Visita de Lula a Lisboa é marcada por manifestações contra e a favor

Manifestação contrária ao petista for organizada pelo Chega, partido da ultradireita - (crédito: Reprodução/Redes Sociais Partido Chega)

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Lisboa, nesta terça-feira (21/4), foi marcada por protestos contra e a favor do petista em frente ao Palácio de Belém, residência oficial do presidente português, António José Seguro.

Lula participa de um almoço oferecido por Seguro em sua homenagem. Em seguida, terá reunião com o presidente de Portugal. Mais cedo, o petista se reuniu com o primeiro-ministro Luís Montenegro, com quem fez uma declaração conjunta à imprensa.

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A manifestação contrária a Lula é organizada pelo Chega, partido português de ultradireita. Manifestantes seguram placas com os dizeres "Lula Ladrão" e associando o mandatário à corrupção. Cartazes também chamam o PT e o Supremo Tribunal Federal (STF) de facções criminosas e defendem a prisão de Lula.

O protesto contou com a participação do deputado português André Ventura, uma das lideranças da extrema-direita portuguesa, que discursou aos presentes.

A poucos metros, também ocorreu uma manifestação favorável a Lula, organizada pelo diretório do PT em Lisboa. Faixas foram erguidos com os dizeres "Lula 2026", além de bandeiras do Brasil, de Portugal, do PT, e cartazes com o rosto do petista.

Manifestação em defesa do presidente Lula durante visita do petista a Lisboa, em Portugal (foto: Reprodução/Redes Sociais PT Lisboa)

Xenofobia e imigração

A visita de Lula a Portugal encerra um giro que o presidente fez à Europa, com passagem também pela Espanha e pela Alemanha. Ele volta ao Brasil ainda nesta terça.

Um dos principais temas dos encontros que Lula teve com Montenegro e Seguro foi a xenofobia crescente contra a comunidade brasileira em Portugal, com aumento no número de relatos de discriminação.