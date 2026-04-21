Zema compara Lula e STF à Coroa portuguesa em vídeo de Tiradentes

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) publicou nas redes sociais, nesta terça-feira (21/4), um vídeo em que faz críticas a autoridades da República e traça um paralelo entre o contexto histórico da Inconfidência Mineira e o cenário político atual do país. O conteúdo foi divulgado no Dia de Tiradentes.

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Na gravação, Zema relembra a trajetória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, descrito por ele como “um homem simples” que desafiou a Coroa portuguesa e lutou contra a perseguição política e a cobrança de impostos abusivos. O ex-governador menciona a execução do inconfidente e afirma que Portugal “deixou claro quem mandava no Brasil” à época.

Em seguida, o ex-chefe do Executivo mineiro questiona o grau de liberdade dos brasileiros na atualidade. “Você acha que nós somos livres de verdade? Eu vejo que não”, afirma. Na sequência, critica o que chama de “intocáveis de Brasília”, termo que associa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“No lugar da coroa portuguesa, se sentaram os intocáveis de Brasília, os políticos vendidos, os empresários ladrões, os juízes que se acham acima do bem e do mal", diz. O vídeo acompanha trechos gerados por inteligência artificial com personagens que simulam o presidente Lula, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A expressão “os intocáveis” vem sendo utilizada pelo ex-governador em uma série de vídeos publicados nas redes sociais para criticar autoridades. Em um desses conteúdos, a manifestação motivou o envio de uma notícia-crime do ministro Gilmar Mendes ao ministro Alexandre de Moraes, com pedido de inclusão de Zema no inquérito das fake news.

No vídeo, Zema também defende que o país enfrenta um momento decisivo. Segundo ele, as eleições serão determinantes para definir “quem manda no Brasil”. O ex-governador contrapõe os “intocáveis de Brasília” aos “brasileiros de bem” e afirma que este seria o momento de concretizar o que descreve como o sonho de Tiradentes: um país em que haja prosperidade e igualdade perante a lei.

A publicação encerra com um apelo direto ao eleitorado, ao afirmar que a decisão nas urnas será crucial para o futuro do país. “Tiradentes tinha um sonho. Um Brasil onde quem trabalha prospera, onde a prosperidade das pessoas é respeitada, onde a lei é igual para todo mundo. Realizar esse sonho é totalmente possível, porque nas eleições deste ano nós vamos decidir quem manda no Brasil, os intocáveis de Brasília ou os brasileiros de bem", conclui.

