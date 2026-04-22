Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia em ombro

O ex-presidente está em prisão domiciliar temporária desde o final de março, após o STF conceder o benefício para que ele possa se recuperar de um quadro de broncopneumonia - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Os advogados de Jair Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (21/4), autorização para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia no ombro. Segundo a defesa, ele apresenta "quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro direito, mesmo após tratamento conservador, com necessidade de uso diário de medicação analgésica".

O ofício encaminhado ao Supremo solicita que o procedimento seja feito entre os dias 24 e 25 de abril. Os advogados anexaram um relatório médico que, segundo eles, atesta a urgência da cirurgia. A defesa afirma que a autorização deve incluir "todos os atos médicos preparatórios, pré-operatórios, internação, realização do procedimento, pós-operatório e reabilitação correlata diretamente vinculados ao tratamento cirúrgico indicado".

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Os advogados afirmam que Bolsonaro está apto a fazer o procedimento e que a cirurgia é necessária para que a integridade física, a funcionalidade do membro acometido, a qualidade de vida e dignidade do ex-presidente sejam mantidas.

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Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente está em prisão domiciliar temporária desde o final de março, após o STF conceder o benefício para que ele possa se recuperar de um quadro de broncopneumonia.

Apenas 1% da condenação foi cumprida na Papudinha antes do alvará de prisão domiciliar ser expedido. Antes disso, ele passou pela Superintendência da Polícia Federal e a Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O ex-presidente está há 13 dias internado no hospital DF Star, em Brasília.