Para Caiado, modelo de segurança de Goiás deve ser referência no Brasil

Ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, durante entrevista ao 'CB.Poder' - (crédito: Andrea Nalini/CB/D.A Press)

O governador do estado de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, durante o programa CB.Poder, parceria entre Correio e TV Brasília, que o modelo de segurança aplicado no estado de Goiás, durante o mandato como governador, pode ser referência para todo o Brasil.

Durante a entrevista, Caiado detalhou a própria política de segurança pública ao mencionar o sucesso na área em questão no estado goiano. De acordo com ele, o Goiás deveria servir como exemplo para todos os outros estados do país.

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"O Goiás, hoje, é o estado que tem a maior segurança pública do Brasil. E isso por que? Porque nós temos o controle total do território. Em Goiás não tem um palmo de terra que o crime manda. Ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de Goiás. Foi a regra que eu estabeleci desde o primeiro dia de governo', assegurou.

"Nós investimos em inteligência, recuperamos a autoestima das nossas polícias e, principalmente, acabamos com a impunidade. Hoje o cidadão goiano tem paz para trabalhar, tem paz para poder circular nas ruas, e o crime sabe que aqui em Goiás a polícia é brava, a polícia é preparada e ela tem o comando do governador", acrescentou.

Além disso, apontou que, durante os cinco mandatos na Presidência da República comandados pelo PT, "a grande evolução acontecida no Brasil se deu pelas facções criminosas". De acordo com ele, o problema é portador de necessidade de resolução urgente.

"Isso daí se expandiu de formas nunca antes vistas na vida. As maiores facções são o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Fora isso, tem-se em cada uma das cidades no interior uma facção criada ali naquela região, onde são assaltados até os aposentados. Isso desacredita a estrutura do estado junto ao cidadão", afirmou. De acordo com Caiado, a autoridade do Estado deve se sobrepor à do crime organizado.