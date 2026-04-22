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MINEAIS CRÍTICOS

Lula reúne ministros após Motta adiar análise de texto sobre minerais

Realizada no Palácio do Alvorada, reunião conta com nomes como José Guimarães, ministro da articulação política, e Alexandre Silveira, titular de Minas Energia

O encontro ocorreu após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retirar de pauta a análise de um relatório do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
O encontro ocorreu após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retirar de pauta a análise de um relatório do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou, nesta quarta-feira (22/4), uma reunião no Palácio do Alvorada com representantes de ao menos sete ministérios.

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O encontro ocorreu após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retirar de pauta a análise de um relatório do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.

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O adiamento da análise do projeto foi feito após articulação da base do governo Lula, que considerou necessário fazer uma uma reunião entre ministérios para tentar unificar o posicionamento. 

Participaram da reunião, segundo o Planalto, ministros como José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais; Míriam Belchior, da Casa Civil; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Dario Durigan, da Fazenda; Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial do Presidente da República; Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Bruno Moretti, titular do Planejamento e Orçamento.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 22/04/2026 19:19
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