Novo advogado de ex-presidente do BRB foi ministro de Dilma; veja perfil

Aragão também atuou como coordenador jurídico do Partido dos Trabalhadores (PT) nas campanhas presidenciais de 2018 e 2022 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, decidiu fazer uma mudança estratégica na equipe que comanda a sua defesa no processo que envolve a participação do executivo na compra de títulos do Banco Master, à época em que ainda estava no cargo máximo da instituição.

A informação confirmada pela colunista Ana Maria Campos, do blog CB.Poder, é de que Costa busca negociar um acordo de delação premiada e que a troca de advogados seria uma movimentação fundamental para atingir esse objetivo. Mais cedo, nesta quarta-feira (22/4), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça manteve a prisão do ex-presidente do banco.

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Com a troca confirmada, o advogado criminalista Cleber Lopes, que também atua na defesa do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha deixa o cargo. Quem assume o posto oficialmente é o professor de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Davi Tangerino, que também já lecionou na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (FGV Direito/SP).

De acordo com o currículo publicado em seu site, Tangerino tem experiência em processos que envolvem bancos, além de outros setores como tecnologia e óleo e gás. Também já foi assessor de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) e da Associação de Juristas Alemanha-Brasil (DBJV).

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Também deve integrar a equipe de Costa, o subprocurador-geral da República aposentado Eugênio Aragão, que teve uma breve passagem no comando do Ministério da Justiça da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Ele foi sucedido pelo agora ministro do STF Alexandre de Moraes, que assumiu o cargo após o impeachment de Dilma e a posse de Michel Temer na Presidência da República.

Aragão também atuou como coordenador jurídico do Partido dos Trabalhadores (PT) nas campanhas presidenciais de 2018 e 2022. Antes de ser ministro, assumiu a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal e foi vice-Procurador-Geral Eleitoral.