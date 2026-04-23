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Gilmar critica Zema e pede apuração no inquérito das fake news

Ministro do STF afirma que ex-governador mineiro age de forma "ofensiva" e tenta se projetar no cenário eleitoral. Pedido de investigação foi encaminhado a Alexandre de Moraes

Na avaliação do ministro, agentes públicos devem agir com responsabilidade ao se manifestar - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Na avaliação do ministro, agentes públicos devem agir com responsabilidade ao se manifestar - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, criticou as declarações do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema e afirmou que o político tenta se beneficiar do contexto eleitoral. “Ele tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral”, disse o magistrado em entrevista ao jornal O Globo

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A reação ocorreu após Zema divulgar um vídeo nas redes sociais com representações em forma de fantoches de Mendes e do também ministro Dias Toffoli, em meio a críticas envolvendo o chamado escândalo do Banco Master. Diante do episódio, Gilmar solicitou que o ex-governador seja investigado no âmbito do inquérito das fake news.

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Na avaliação do ministro, agentes públicos devem agir com responsabilidade ao se manifestar. “Todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira”, afirmou. Ele acrescentou que as falas de Zema são interpretadas como ofensivas e precisam ser analisadas.

Gilmar também relembrou decisões do STF que beneficiaram Minas Gerais durante a gestão de Zema, especialmente liminares que suspenderam temporariamente o pagamento da dívida do estado com a União. Segundo o ministro, esse contexto torna as críticas ainda mais problemáticas do ponto de vista ético.

“Estou só chamando a atenção para o fato de que as pessoas vêm ao Tribunal, se socorrem do Tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta”, declarou o magistrado.

O pedido de investigação foi encaminhado ao relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, e segue sob sigilo. A decisão sobre a abertura de apuração depende de manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Procurado, Zema afirmou anteriormente ter recebido a notícia com “surpresa e decepção”. O embate entre os dois não é recente: em abril, o ex-governador já havia defendido o impeachment e a prisão de ministros do STF, o que levou Gilmar a apontar contradição nas críticas ao tribunal, reacendendo a troca de acusações nas redes sociais.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 23/04/2026 10:50
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