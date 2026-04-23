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'Falo como brasileiro simples, não português esnobe', dispara Zema a Gilmar

Ex-governador rebate fala de ministro do STF sobre seu "dialeto" e acusa Corte de recorrer ao "autoritarismo" para conter críticas

Zema afirmou que durante seu mandato, Minas subiu da quinta para a terceira maior economia agrícola do país - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)
Zema afirmou que durante seu mandato, Minas subiu da quinta para a terceira maior economia agrícola do país - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) reagiu, em vídeo publicado nas redes sociais, às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que afirmou recentemente não compreender o “dialeto” utilizado pelo político mineiro. Na resposta, Zema criticou o que chamou de “português esnobe dos intocáveis de Brasília”.

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“Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar? Porque o linguajar de brasileiro simples como eu é diferente do português esnobe dos intocáveis de Brasília”, afirmou Zema no vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (23/4).

A declaração ocorre após entrevista em que Gilmar Mendes, ao comentar críticas do ex-governador, disse que ele utiliza um “dialeto próximo do português” e que, “naquilo que for inteligível”, caberia às autoridades analisarem o conteúdo de suas manifestações - em referência ao vídeo que motivou a apresentação de uma notícia-crime para incluí-lo no inquérito das fake news.

Na gravação, o ex-governador amplia as críticas e direciona ataques à atuação de ministros do STF. Segundo ele, o problema não está na compreensão de suas palavras, mas na forma como a Corte é percebida pela população.

“O problema não é você não entender as minhas palavras. O problema é se os brasileiros não entenderem os seus atos”, disse Zema, acusando os integrantes do tribunal de recorrerem ao “autoritarismo” para conter críticas. “[O problema] é você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal”, declarou.

A troca de críticas ocorre em meio ao acirramento do embate entre Zema e Gilmar Mendes, intensificado após a apresentação de notícia-crime contra o ex-governador, que pode levá-lo a ser incluído no inquérito das fake news, em tramitação no STF.

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Vinícius Prates - Estado de Minas

Por Vinícius Prates - Estado de Minas
postado em 23/04/2026 11:51
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