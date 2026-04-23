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Mercosul-UE

Recurso contra acordo Mercosul-UE é ‘coisa de gente ciumenta’, diz Lula

Presidente discursou na Feira Brasil na Mesa, evento realizado pela Embrapa em Planaltina

"Nós vamos ter um mercado de 750 milhões de pessoas e 22 trilhões de dólares.", discursou Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (23/4) o caráter temporário do acordo Mercosul-União Europeia (UE), que entra em vigor no dia 1° de maio, e questionou a contestação em curso na Justiça europeia. Ainda assim, disse estar "otimista" com as negociações.

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O presidente comentou ainda que o recurso é “coisa de gente ciumenta”, e que o Brasil não quer “destruir”, os produtos europeus, em referência ao temor de empresas do agro europeu com a concorrência com o agro brasileiro.

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Lula participou hoje da Feira Brasil na Mesa, realizada na Embrapa Cerrados em Planaltina, Distrito Federal.

“A gente conseguiu fazer um acordo entre União Europeia e Mercosul. Nós vamos ter um mercado de 750 milhões de pessoas e 22 trilhões de dólares. E ninguém tem a quantidade de produtos para oferecer ao mundo que o Brasil tem”, discursou Lula.

“Eu disse agora para o primeiro-ministro da Alemanha que o Parlamento Europeu entrou com um recurso, mas isso não impede que a gente continue negociando”, acrescentou.

O Parlamento Europeu apresentou recurso em janeiro deste ano contra o acordo com o Mercosul, o que pode atrasar a implementação total e mudar termos já acertados entre os blocos. Até lá, uma versão provisória do acordo ficará em vigor, até que a medida seja aprovada por todos os países envolvidos.

“Esse recurso é apenas coisa de gente ciumenta, que não conhece a qualidade do Brasil. A gente não quer destruir os produtos deles, a gente quer fazer uma política de complementariedade”, afirmou o presidente. “Mas eu estou muito otimista” concluiu.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 23/04/2026 13:35
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