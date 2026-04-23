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CASO MASTER

Laudo da PF aponta causa da morte de Sicário de Vorcaro na prisão

Investigação aponta que morte de chefe da milícia de banqueiro não foi causada por pressão nem por terceiros.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "sicário" - (crédito: PMMG)
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "sicário" - (crédito: PMMG)

Laudo da Polícia Federal (PF) atestou que a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro, foi causada por suicídio na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pouco após ser preso no dia 4 de março em meio à Operação Compliance Zero.

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Mourão era conhecido como “sicário”. O termo vem do latim e significa assassino de aluguel. A conclusão da investigação, que será apresentada ao relator do Caso Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, nesta quinta-feira (23/4), indica que a morte não foi provocada por terceiros ou pela pressão sofrida por Sicário no momento da prisão.

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A informação foi divulgada pelo portal g1. O jornal Estado de Minas pediu informações sobre o laudo à Polícia Federal e aguarda retorno.

Saiba Mais

Após tentar tirar a própria vida, Mourão foi socorrido e levado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Ele ficou em estado grave, na ala de CTI, e foi submetido a um protocolo de morte encefálica na manhã do dia 6 de março. Sua morte foi confirmada às 18h55 do mesmo dia.

 

Conforme divulgado pelo portal, os agentes analisaram a gravação em vídeo de toda a permanência de Mourão na cela da PF, que inclui o momento em que ele atenta contra a própria vida. Além disso, ouviram testemunhas, pessoas próximas a ele e analisaram conversas que ele teve. A possibilidade de Sicário ter agido sob efeito de substâncias psicotrópicas também foi analisada.

Dados anteriormente divulgados pela polícia indicam que Mourão chefiava o grupo “A Turma”, milícia privada conhecida como o “núcleo de intimidação” do empresário, que é dono do Banco Master. Segundo decisão de Mendonça do início das investigações, o grupo era utilizado para tratar de monitoramento de pessoas, levantamento de informações e definição de estratégias contra terceiros.

Mensagens obtidas pela PF no celular de Vorcaro indicam que foi a Mourão a quem o empresário escreveu que queria “mandar dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, em um assalto simulado. Sicário perguntou se poderia executar a ação e Vorcaro confirmou.

Os bens de Sicário continuam bloqueados. A polícia entende que eles foram fruto de ação criminosa.

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Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 23/04/2026 12:00 / atualizado em 23/04/2026 12:01
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