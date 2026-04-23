Carlos Bolsonaro critica prisão do pai e fala em "injustiça" após cinco meses

Carlos Bolsonaro classificou a detenção como "injustificável" e criticou a decisão que levou o pai à condenação - (crédito: EM Política)

O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), se manifestou nesta quinta-feira (23/4) sobre os cinco meses de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, ele classificou a detenção como “injustificável” e criticou a decisão que levou o pai à condenação.



Na mensagem, Carlos afirmou que o ex-presidente é “o maior líder político do Brasil” e declarou que ele segue privado de liberdade “de forma covarde”. O filho do ex-mandatário também mencionou sentimentos de “dor, indignação e revolta” ao comentar o período de prisão.

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Bolsonaro foi preso em 22 de novembro de 2025 e iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses três dias depois, após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado do processo que o condenou por liderar uma trama golpista.



Inicialmente, o ex-presidente ficou detido na Superintendência Regional da Polícia Federal. Em 15 de janeiro, foi transferido para uma Sala de Estado Maior em um complexo penitenciário, onde permaneceu após pouco mais de dois meses de custódia.



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Em 27 de março, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a conversão da pena para prisão domiciliar. Desde então, Bolsonaro cumpre a determinação em sua residência, no condomínio Solar de Brasília, por um período inicial de 90 dias.



A condenação do ex-presidente está relacionada à liderança de uma articulação considerada golpista pela Corte. O caso segue sendo alvo de manifestações públicas de aliados e familiares, que contestam a decisão judicial.

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