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CB.PODER ESPECIAL

Gilmar Mendes: "Master mora na Faria Lima, não na Praça dos Três Poderes"

Em entrevista exclusiva, o ministro do Supremo Tribunal Federal comenta influência do mercado financeiro sobre o poder político no país

Segundo o decano do STF, o
Segundo o decano do STF, o "master" do poder hoje se encontra nesse ambiente, em referência à influência crescente de agentes econômicos - (crédito: Ed Alves/CB)

O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o poder no país tem se deslocado de Brasília para o mercado financeiro. A declaração foi feita em entrevista exclusiva ao programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta quinta-feira (23/4), conduzida pelas jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. Acompanhe a íntegra da entrevista:

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Durante a conversa, o ministro disse que o comando das decisões não está mais na Praça dos Três Poderes, mas na Avenida Faria Lima, símbolo do mercado financeiro. Para ele, o "master" do poder hoje se encontra nesse ambiente, em referência à influência crescente de agentes econômicos.

Ao comentar o cenário, Gilmar Mendes afirmou que "o debate público em torno desse ‘master’ é oscilante" e muda com frequência, indicando a necessidade de distinção entre percepções momentâneas e a dinâmica estrutural do poder.

O ministro avaliou que o movimento "revela mudanças no equilíbrio institucional" e aponta para um "peso cada vez maior do mercado financeiro nas decisões políticas e econômicas".

A fala ocorre em meio a debates sobre o papel de agentes financeiros na condução da política econômica e seus limites em temas de interesse público.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

Saiba Mais

  • Ministro Gilmar Mendes no CB Poder.
    Segundo o decano do STF, o "master" do poder hoje se encontra nesse ambiente, em referência à influência crescente de agentes econômicos Foto: Ed Alves/CB
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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 23/04/2026 14:08 / atualizado em 23/04/2026 14:32
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