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Câmara acelera proposta de combate ao vício em apostas on-line

Urgência aprovada nesta quarta (22/4) permite análise direta em plenário de projeto que cria rede nacional de atendimento à ludopatia e ações de prevenção

Projeto poderá ser analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas - (crédito: Platobr Economia)
Projeto poderá ser analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas - (crédito: Platobr Economia)

Em meio ao avanço das apostas on-line no Brasil e aos relatos crescentes de famílias impactadas pelo vício em jogos, a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (22/4), o regime de urgência para acelerar a análise de um projeto que propõe a criação de uma estratégia nacional de atendimento a pessoas afetadas pela ludopatia.

A proposta, de autoria do deputado Ruy Carneiro (Podemos), poderá agora ser analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas, o que encurta o tempo de tramitação.

O texto surge em meio à crescente preocupação com os efeitos das apostas digitais no país. A iniciativa prevê a estruturação de uma rede integrada de atendimento, com ações que vão desde o diagnóstico precoce até o acompanhamento psicológico, médico e social dos pacientes e de seus familiares.

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Ao defender a medida, o parlamentar classificou o problema como uma “epidemia silenciosa” e ressaltou os impactos nas famílias brasileiras.

Segundo Ruy Carneiro, a proposta busca assegurar que o poder público ofereça suporte adequado às pessoas que enfrentam a compulsão por jogos. “Milhares de famílias estão sendo destruídas pelo vício em jogos, e o poder público não pode ficar de braços cruzados. Esse programa vai garantir atendimento médico, psicológico e social para quem sofre com essa compulsão”, afirmou.

Além da assistência direta, o projeto também prevê a realização de campanhas de conscientização sobre os riscos das apostas, bem como a capacitação de profissionais de saúde para identificar e tratar casos de dependência.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 23/04/2026 13:56
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