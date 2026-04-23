Câmara acelera proposta de combate ao vício em apostas on-line

Em meio ao avanço das apostas on-line no Brasil e aos relatos crescentes de famílias impactadas pelo vício em jogos, a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (22/4), o regime de urgência para acelerar a análise de um projeto que propõe a criação de uma estratégia nacional de atendimento a pessoas afetadas pela ludopatia.
A proposta, de autoria do deputado Ruy Carneiro (Podemos), poderá agora ser analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas, o que encurta o tempo de tramitação.
O texto surge em meio à crescente preocupação com os efeitos das apostas digitais no país. A iniciativa prevê a estruturação de uma rede integrada de atendimento, com ações que vão desde o diagnóstico precoce até o acompanhamento psicológico, médico e social dos pacientes e de seus familiares.
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Ao defender a medida, o parlamentar classificou o problema como uma “epidemia silenciosa” e ressaltou os impactos nas famílias brasileiras.
Segundo Ruy Carneiro, a proposta busca assegurar que o poder público ofereça suporte adequado às pessoas que enfrentam a compulsão por jogos. “Milhares de famílias estão sendo destruídas pelo vício em jogos, e o poder público não pode ficar de braços cruzados. Esse programa vai garantir atendimento médico, psicológico e social para quem sofre com essa compulsão”, afirmou.
Além da assistência direta, o projeto também prevê a realização de campanhas de conscientização sobre os riscos das apostas, bem como a capacitação de profissionais de saúde para identificar e tratar casos de dependência.
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